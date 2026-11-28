Zuschüsse sollen locken In Idar-Oberstein erhalten Ärzte weiterhin 50.000 Euro Vera Müller 28.11.2026, 06:02 Uhr

i Die Stadt Idar-Oberstein setzt weiterhin auf finanzielle Förderungen bei Ärzte-Ansiedlungen. Christin Klose/dpa

Die Versorgungslage im hausärztlichen Bereich in Idar-Oberstein ist extrem angespannt. Auch mit Blick auf die kommenden Jahre ist davon auszugehen, dass die Sicherstellung der medizinischen Betreuung eine zentrale Herausforderung bleiben wird.

Patienten stehen auf der Straße, Hausarztpraxen schließen, die Ärzte sind häufiger älter als 60 Jahre. Das Problem ist hinlänglich bekannt und nahm in diesem Jahr massiv an Fahrt auf. Die Stadt Idar-Oberstein will auch in Zukunft gegensteuern. Die finanzielle Förderung von städtischer Seite zur Ansiedlung soll bis zum 31.







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