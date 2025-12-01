Festliche Verleihung In Idar-Oberstein blieb ein Platz in der ersten Reihe frei Kurt Knaudt 01.12.2025, 11:00 Uhr

i Zum Abschluss der Feier versammelten sich Preisträger und Preisträgerinnen, Jury, Moderatorin Belinda Gold und die musikalischen Gäste Munich Allstars noch einmal auf der Bühne des Stadttheaters, bevor es ans Weiterfeiern ging -zur Winners Night ins Parkhotel. Hosser. HOSSER

Bewegende Erinnerungen, neue Gesichter und herausragende Kreationen: Das Stadttheater in Idar-Oberstein war Schauplatz der Verleihung des 55. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises.

Eine Veranstaltung wie die Verleihung des Schmuck- und Edelsteinpreises steht und fällt mit der Moderation. Auf Andrea Ballschuh, die mit ihrem Auftreten in den vergangenen Jahren zunehmend Kritik hervorgerufen hatte, folgte bei der 55. Auflage des weltweit ältesten Wettbewerbs dieser Art Belinda Gold.







