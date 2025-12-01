In Idar-Oberstein blieb ein Platz in der ersten Reihe frei

Bewegende Erinnerungen, neue Gesichter und herausragende Kreationen: Das Stadttheater in Idar-Oberstein war Schauplatz der Verleihung des 55. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises.
Lesezeit 2 Minuten
Eine Veranstaltung wie die Verleihung des Schmuck- und Edelsteinpreises steht und fällt mit der Moderation. Auf Andrea Ballschuh, die mit ihrem Auftreten in den vergangenen Jahren zunehmend Kritik hervorgerufen hatte, folgte bei der 55. Auflage des weltweit ältesten Wettbewerbs dieser Art Belinda Gold.