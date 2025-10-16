Tag des Haare-Spendens In Idar heißt es „Haare ab“: Spenden für kranken Jungen 16.10.2025, 10:00 Uhr

i Bei Benny Engel fallen wieder Zöpfe für den guten Zweck. Es ist der zehnte Tag des Haare-Spendens in Idar. Benny Engel

Die Veranstaltung gehört zum Spätdienst: Bei Benny Engel in Idar fallen wieder Haare – für einen guten Zweck. Umrahmt wird die Aktion von Superhelden, Musik und einer Tombola.

Unter dem Motto „Meet your Hero“ lädt Friseur Benny Engel mit seinem Team von B.Style Hairartist für den 15. November zum zehnten Tag des Haare-Spendens ein, einem besonderen Charity-Event in der Fußgängerzone Idar. Besucher können zwischen 10 und 18 Uhr nicht nur ihre Helden (Cosplayer aus Star Wars, Marvel, Disney und Wednesday) treffen, sondern selbst zu Helden werden, indem sie Haare spenden, helfen und Hoffnung schenken.







