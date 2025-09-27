Die Landtagswahl am 22. März 2026 naht. Am Freitag präsentierten sich zwei CDU-Kandidaten und stellten sich im Idar-Obersteiner Berghotel Kristall den Fragen interessierter Bürger.
Die Chemie zwischen den beiden stimmt: Frederik Grüneberg (27 Jahre), Landtagskandidat der CDU im Kreis Birkenfeld, und Gordon Schnieder (50), CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 22. März des nächsten Jahres, kennen sich schon lange und hatten am Freitag zu Kaffee und Kuchen ins Berghotel Kristall eingeladen.