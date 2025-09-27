Landtagswahl 2026
In Idar auf eine Tasse Kaffee mit Gordon Schnieder 
Gordon Schnieder und Frederik Grüneberg (rechts) hatten zu Kaffee und Kuchen ins Berghotel Kristall eingeladen.
Vera Müller

Die Landtagswahl am 22. März 2026 naht. Am Freitag präsentierten sich zwei CDU-Kandidaten und stellten sich im Idar-Obersteiner Berghotel Kristall den Fragen interessierter Bürger. 

Die Chemie zwischen den beiden stimmt: Frederik Grüneberg (27 Jahre), Landtagskandidat der CDU im Kreis Birkenfeld, und Gordon Schnieder (50), CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 22. März des nächsten Jahres, kennen sich schon lange und hatten am Freitag zu Kaffee und Kuchen ins Berghotel Kristall eingeladen.

