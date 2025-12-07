In Hoppstädten-Weiersbach wird munter gestrickt

Bürgermeister Manuel Weber konnte sich in Hoppstädten-Weiersbach über 33 ausstellende Hobbykünstler freuen. Und viele von ihnen produzierten während der Präsentation munter weiter.
Lesezeit 2 Minuten
Am ersten Adventwochenende zeigten lokale Hobbykünstler wieder ihre selbst gefertigten Erzeugnisse im Gemeindezentrum des Doppelortes. An zwei Tagen war die Ausstellung geöffnet. Die Besucherinnen und Besucher durften die gebastelten Gegenstände aber nicht nur anschauen, sondern konnten diese auch käuflich erwerben.