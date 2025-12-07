Hobbykünstler stellen aus In Hoppstädten-Weiersbach wird munter gestrickt Franz Cronenbrock 07.12.2025, 18:00 Uhr

i Der 83-jährige Kuno Werle (links) beherrscht die Kunst, aus heimischem Obst und Früchten vielfältige edle Getränke wie Säfte, Liköre oder auch Brände herzustellen, die bei der Hobbykünstlerausstellung auch verköstigt werden konnten. Franz Cronenbrock

Bürgermeister Manuel Weber konnte sich in Hoppstädten-Weiersbach über 33 ausstellende Hobbykünstler freuen. Und viele von ihnen produzierten während der Präsentation munter weiter.

Am ersten Adventwochenende zeigten lokale Hobbykünstler wieder ihre selbst gefertigten Erzeugnisse im Gemeindezentrum des Doppelortes. An zwei Tagen war die Ausstellung geöffnet. Die Besucherinnen und Besucher durften die gebastelten Gegenstände aber nicht nur anschauen, sondern konnten diese auch käuflich erwerben.







