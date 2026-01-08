In Dienstweiler regiert für einen Tag der Metal

Nach einem gelungenen Auftakt im vergangenen Jahr setzt die Edition des Dienstweiler Open Air Indoor noch einen drauf: Mit Saints Anger und Circle of Silence kommen Szenegrößen in die Region.
Lesezeit 3 Minuten
Die zweite Indoor-Ausgabe des Dienstweiler Open Airs (DOA) steht an: Am 7. März ab 18.15 Uhr verwandeln fünf Bands das Gemeindehaus in Dienstweiler in einen Metal-Treffpunkt. Dabei sind den Organisatoren Martin Hey, Marco „Schni“ Schneider, Kay „Schwede“ Wiesen, Kevin Lukitsch, Marcel Märker, Sebastian Caspary und Torsten Banner für das Line-up einige Hochkaräter geglückt.