Dienstweiler Open Air Indoor In Dienstweiler regiert für einen Tag der Metal Niels Heudtlaß 08.01.2026, 12:00 Uhr

i Mit Marco “Schni“ Schneider (links) und Kay „Schwede“ Wiesen (rechts) stehen zwei Organsiatoren des DOA auch 2026 wieder mit White Burial auf der Bühne. Reiner Drumm. RD

Nach einem gelungenen Auftakt im vergangenen Jahr setzt die Edition des Dienstweiler Open Air Indoor noch einen drauf: Mit Saints Anger und Circle of Silence kommen Szenegrößen in die Region.

Die zweite Indoor-Ausgabe des Dienstweiler Open Airs (DOA) steht an: Am 7. März ab 18.15 Uhr verwandeln fünf Bands das Gemeindehaus in Dienstweiler in einen Metal-Treffpunkt. Dabei sind den Organisatoren Martin Hey, Marco „Schni“ Schneider, Kay „Schwede“ Wiesen, Kevin Lukitsch, Marcel Märker, Sebastian Caspary und Torsten Banner für das Line-up einige Hochkaräter geglückt.







