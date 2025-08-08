In der VG Birkenfeld gebe es eine Divergenz zwischen Sicherheitsgefühl und polizeilich erfasster Realität, sagt Steffen Gutendorf von der Polizei Birkenfeld. Was die Gründe dafür sein können und wie die Polizei das Sicherheitsgefühl stärken will.

Die Polizeiinspektion (PI) Birkenfeld, die Stadt und Verbandsgemeinde Birkenfeld, und der Landkreis Birkenfeld haben Ende Juli dieses Jahres eine Sicherheitspartnerschaft unterzeichnet. „Die Kriminalitätsbekämpfung kann die Polizei nicht komplett allein leisten, es braucht kommunale Partner und in vielen Fällen auch die Öffentlichkeit“, sagt der Dienstellenleiter der Birkenfelder Polizei Steffen Gutendorf im Gespräch mit unserer Zeitung. In vielen Fällen sei die Polizei auf Hinweise aus der Öffentlichkeit angewiesen, die Vertreter der Kommunalpolitik hätten oft einen direkteren Draht zu den Bürgern. „Seit Jahren gibt es eine gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und der kommunalen Verwaltung, mit der Sicherheitspartnerschaft haben wir sie nun auf ein offizielles Level gehoben und wollen sie in Zukunft noch verstärken“, sagt Gutendorf.

Doch nicht nur in der Kriminalitätsbekämpfung, sondern auch in der Prävention soll die Partnerschaft Vorteile bringen. Als Beispiel nennt Gutendorf hier unter anderem den Jugendschutz. Die Zahl der unter 21-jährigen Tatverdächtigen lag im Jahr 2024 bei 21,9 Prozent bei allen registrieren Straftaten in der VG Birkenfeld. Im Vergleich sei das keine besonders hohe Zahl, wie Gutendorf betont „Besonders in der Stadt Birkenfeld gibt es einige Angebote für Jugendliche, was eine gute Sache ist“, sagt Gutendorf. Wo es viele Orte für Jugendliche gebe, steige aber auch das Potenzial für Jugendkriminalität. „Da können wir anpacken“, sagt der Chef der Birkenfelder Polizei. Zu den Möglichkeiten der Polizei gehörten unter anderem Jugendschutzkontrollen (z.B Alkohol, Drogen, Zigaretten). „Die Bestrafung steht hier nicht im Vordergrund, sondern der Erziehungsaspekt“, fügt Gutendorf hinzu. Mit der Sicherheitspartnerschaft könne die Polizei die bereits enge Kooperation mit den Jugendämtern noch weiter optimieren und bestimmte Prozesse beschleunigen. Auch beim Veranstaltungsschutz sei eine noch engere Zusammenarbeit mit Genehmigungsbehörden, Ordnungsamt und zum Beispiel dem städtischen Bauhof von Vorteil für die Arbeit der Polizei.

Keine örtlichen Schwerpunkte bei Kriminalität in der VG Birkenfeld? ﻿

Vor allem aber soll die Sicherheitspartnerschaft das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung stärken. „In der Verbandsgemeinde lässt es sich sehr sicher leben“, ist Gutendorf überzeugt. Das lasse sich zum Beispiel mit der Häufigkeitszahl darstellen. Mit der „Häufigkeitszahl“ wird in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS die Kriminalitätsbelastung einer Bevölkerung gemessen. Sie gibt an, wie viele Straftaten pro 100.000 Einwohner begangen wurden. In der VG Birkenfeld, die weit unter 100.000 Einwohnern liegt, wird zur Vergleichbarkeit also auf diesen Wert hochgerechnet. Die Häufigkeitszahl für die VG Birkenfeld beträgt 4339, die für Rheinland-Pfalz 5803. „Wir liegen also weit unter dem Durchschnitt“, sagt Gutendorf.

Es gebe in der VG Birkenfeld weder örtliche Schwerpunkte für Verbrechen noch eine besondere Häufung von Deliktarten. Rund 50 Prozent aller Straftaten würden sich auf die Ortsgemeinden verteilen, die andere Hälfte auf die Stadt Birkenfeld – das sei eine übliche Verteilung in vergleichbaren Gebieten. „Das subjektive Sicherheitsgefühl unterscheidet sich hier aber von der polizeilich festgestellten Realität“, beobachtet der Dienstellenleiter der Polizei Birkenfeld. Als Grund nennt er hier unter anderem den „Wohlfühlaspekt“. „Wo ich mich unwohl fühle, fühle ich mich auch unsicher – subjektiv unsichere Räume sind aber nicht immer wirklich unsicher.“

Auch das Anzeigeverhalten habe sich geändert – Menschen würden heute schneller und häufiger die Polizei einschalten als in vergangenen Jahrzehnten. „Das ist natürlich eine gute Sache, wir wollen diese Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit stärken – es führt aber natürlich auch zu einer verstärkten Wahrnehmung von möglichen Straftaten“, erklärt Gutendorf. Gleichzeitig sei aber festzustellen, dass das Verhalten gegenüber Einsatzkräften, nicht nur der Polizei, sondern auch zum Beispiel den Rettungsdiensten sich verändert habe. „Angriffe und Beleidigungen gegen Einsatzkräfte werden mehr“, stellt der Dienstellenleiter fest. Die Sicherheitspartnerschaft, sei auch der Versuch über die Verstetigung von Präventionskampagnen, Vorträge in Schulen, Fahrschulen und anderen Orten, diese Wahrnehmung wieder zu verändern.

Trotz Schläger: Birkenfelder Bahnhofstraße ist Gutendorf zufolge kein Brennpunkt

Auch die unter anderem durch soziale Medien stärkere mediale Berichterstattung über Gewaltkriminalität würde das Sicherheitsgefühl verringern. „Dabei muss es nicht einmal, um den eigenen Wohnort gehen“, sagt Gutendorf.

Das stellen Forscher auch außerhalb von Rheinland-Pfalz fest. Anfang dieses Jahres führte das Innenministerium Baden-Württemberg eine landesweite Sicherheitsbefragung durch. Nach dieser fühlt sich jeder zweite nachts unsicher in dem Bundesland – dabei hat Baden-Württemberg wie auch Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich eine statistisch sehr geringe Kriminalitätsbelastung. Es handle sich um eine diffuse Angst vor Kriminalität, erklärte Thomas Mößle Professor an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und Leiter der Sicherheitsbefragung gegenüber dem ZDF. Sie sei beeinflusst von weltweiten Krisen und Konflikten, der Sorge um den Arbeitsplatz, der allgemeinen politischen Lage und medial besonders stark thematisierten Taten wie der Amokfahrt in Magdeburg oder dem Messerangriff in Aschaffenburg.

Kann also auch ein Ereignis, wie die Massenschlägerei vor einer Shisha-Bar in der Birkenfelder Bahnhofsstraße am vergangenen Wochenende zu einem geringeren Sicherheitsgefühl beitragen? „Da bin ich mir sicher“, sagt Gutendorf. „Ich verwehre mich aber gegen die Behauptung, dass wir in Birkenfeld in diesem Bereich einen Brennpunkt haben“, fügt er hinzu. Die Polizei habe diesen Bereich mit einer Bündelung gastronomischer Angebote aber trotzdem immer im Blickfeld. Der Vorfall in der Bahnhofsstraße sei Gutendorf zufolge ein gutes Beispiel, wie die Sicherheitspartnerschaft der Polizei bei ihrer Arbeit helfe. „Das Ordnungsamt wurde hinzugezogen, der Barbetreiber wurde eingebunden, es gab Zeugenhinweise aus der Öffentlichkeit, und wir konnten so die Hauptaggressoren fast ausnahmslos feststellen – aufgrund guter Zusammenarbeit mit allen Stellen“, fasst der Chef der Birkenfelder Polizei zusammen.