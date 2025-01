Neujahrsempfang bei der IKG In der „karnevalistischen Diaspora“ ist einiges los 11.01.2025, 17:45 Uhr

i Vertreter der IKG und der HKG präsentierten den neuen, gemeinsamen „Herzpin“ mit den Insignien beider Vereine: Besen und Edelsteine. HOSSER. Foto Hosser

Auch ein Fastnachtsverein muss mit der Zeit gehen: So betreibt die Idarer Karnevalsgesellschaft seit Neustem einen YouTube-Kanal, auf dem unter anderem der sehr sehenswerte Film zum Jubiläumsjahr 2024 zu sehen ist.

Die IKG hat viel vor im Jubiläumsjahr – oder genauer gesagt: in der Jubiläumssession. Seit sieben mal elf Jahren (gegründet 1947) gibt es die wichtigste Karnevalsinstitution in Idar-Oberstein. Drei Highlights liegen bereits hinter den Idarer Aktiven: Die Jubiläumsfeier in der Göttenbach-Aula, das Ordensfest und die Ausrichtung der Landesmeisterschaft im karnevalistischen Gardetanz in der Messe.

