Harald Schmell hat nicht nur ein großes Herz für Kinder, sondern auch für die Musik. In der Grundschule Reidenbachtal erhalten auf seine Initiative hin nun die Erstklässler eine musikalische Grundausbildung.
Dass Harald Schmell aus Oberreidenbach – langjähriger Schulleiter der Realschule plus Auf Kyrau in Kirn – ein Herz für Kinder hat, versteht sich von selbst. In seiner Freizeit spielte oder spielt die Musik eine große Rolle, seit 60 Jahren ist er Aktiver des Musikvereins Oberreidenbach und viele Jahre Dirigent.