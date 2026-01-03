Schließung in Gonzerath In der Gaststätte „Zur Post“ bleibt es jetzt dunkel Christoph Strouvelle 03.01.2026, 18:00 Uhr

i Peter und Petra Schimper vor der Wand in ihrem Gasthaus, auf der historische Bilder aus der Familie von Peter Schimper zu sehen sind. Christoph Strouvelle

Die Gaststätte „Zur Post“ in Gonzerath wurde zum Jahresende geschlossen. Das hinterlässt eine Lücke in dem Morbacher Ortsteil. Wieso zog sich das Ehepaar Schimper zurück?

Das Gasthaus „Zur Post“ im Morbacher Ortsteil Gonzerath, gelegen an der Hauptstraße, machte gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit für die vorbeifahrenden Autofahrer immer einen malerischen und einladenden Eindruck. Die Strahler an der Front illuminierten die Gaststätte eindrucksvoll, ein Anblick, der durch die dahinterliegende, ebenfalls beleuchtete Pfarrkirche, noch beeindruckender wurde.







