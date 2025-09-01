Beim 50. Jubiläum der Winneberger Gwetschekirb haben die Veranstalter erstmals ein Pärchen zu Miss und Mister Gwetsch gekürt. Die Grombiersupp aus dem Kupferkessel am Sonntag ist wieder heiß begehrt.

Sonnenberg-WinnenbergZwei Zelte hatten die Helfer der Interessensgemeinschaft Gwetschekirb rund um den Platz hinter der Gwetschestub im Ortsteil Winnenberg aufgebaut, um ihre 50. Gwetschekirb in würdigem Rahmen zu feiern. Nach dem Fassanstich sollte erstmals ein Flunkyball-Turnier unter dem Motto „Rutschen – Trinken – Gewinnen“ stattfinden – doch wegen mangelnder Beteiligung fiel dies aus.

Die Vorstandsmitglieder wollten insbesondere die Jugend mit der neuen Idee ansprechen. „Da müssen wir unser Konzept für den Samstag neu überdenken“, formulierte es Ortsbürgermeister und Vorstandsmitglied Frank Robbert und bedauerte das geringe Interesse. Viel besser sah es am Abend aus, als die Wahl zu Miss und Mister Gwetsch 2025 anstand. Zur Jubiläumsveranstaltung wurde, ganz anders als in den Vorjahren, als im Wechsel jeweils eine Miss und ein Mister Gwetsch gekürt wurden, erstmals ein Gwetsch-Pärchen gesucht.

Programm für Jugend greift nicht

So stellten sich zehn Pärchen, die die von der Jury um Lars Eifler, Manuela Gros und Doris Schunck gestellte Aufgaben gemeinsam verrichten mussten. Im ersten Wettkampf hatten die Pärchen zwei Minuten Zeit, um mit einer zwischen den Köpfen gespannten Wäscheleine die Leine so zu drücken, dass die aufgestellten Wäscheklammern in die Wäscheleine einschnappen. Als zweite Aufgabe hatten die Pärchen in einem Schätzspiel die Länge einer Axt, einer Büroklammer und den Durchmesser einer Zwetschge möglichst genau zu erraten.

Im letzten und finalen Durchgang, zu dem sich nur die besten vier Pärchen qualifiziert hatten, stand ein Geschicklichkeitsspiel auf dem Programm. Demnach musste ein Partner einen Kugelschreiber mit Schnur vom linken Arm seines Partners so bewegen, dass dieser im rechten Hosenbein herauskam. Die zweite Person hatte dies in umgekehrter Reihenfolge zu erledigen. Großer Spaß, nicht nur unter den Beteiligten, auch die Zuschauer hatten ihre Freude.

Schließlich standen mit Dennis und Patricia Näher die Gewinner des Miss-und-Mister-Gwetsch-Wettbewerbs in Winnenberg fest. Mit einer Scherbe ausgestattet, einem dicken Blumenstrauß und einem Essensgutschein wurde das Paar als Gewinner geehrt. Für die entsprechende Unterhaltung sorgten die Mettweilerer Jungs von der Tanzband Sunrise mit Livemusik und spielten dann nach dem Wettbewerb auch Tanzmusik.

Der Sonntag der Gwetschekirb begann mit einem Frühschoppen auf dem Festplatz. Zum Mittagessen bekamen die Gäste in 50-jähriger Tradition 120 Portionen Gombiersopp aus dem Kupferkessel und dazu 80 Gwetschekuche serviert. Wem der Gwetschekuchen nicht ausreichte, konnte am Nachmittag noch zum Kuchenbüfett schreiten. Für Kinder war zusätzlich an beiden Tagen die Hüpfburg der Westricher Nahetalgemeinden aufgebaut, auf der sie toben konnten.