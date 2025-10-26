Neue Wohnungen in Baumholder „In der Bitz“ hat die Sanierung begonnen 26.10.2025, 16:00 Uhr

i Am ersten, mit den Hausnummern 19 bis 23, von drei Häuserblocks „In der Bitz“ wird die Fassade gedämmt. Sascha Saueressig

Der Investor der Sanierungsobjekte „In der Bitz“ hat den Stadtrat und Bauausschuss zu einer Baustellenbegehung bi Bier und Würsten eingeladen. Die ersten drei Häuser mit 18 Wohnungen sollen bis Januar bezugsfertig sein.

Es tut sich was „In der Bitz“ in Baumholder. Nachdem der Stadtrat im Juni noch 270.000 über die auslaufende Städtebauförderung bewilligt hat und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Kernsanierung der Gebäude mit den Hausnummern 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 und 35 bewilligt hat, wird seit rund sechs Wochen gearbeitet.







Artikel teilen

Artikel teilen