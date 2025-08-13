Sieben hervorragende Bands an drei Tagen im Ambiente der historischen Keltensiedlung Altburg und im „Tal der Jahrtausende”. Bei diesem Programm ist für jeden etwas dabei. Und das Wetter wird passen.

Vom 15. bis 17. August heißt es wieder beim 35. Altburgfestival in Bundenbach: Irish Folk und Keltenmarkt im historischen Ambiente der Keltensiedlung Altburg bei Bundenbach. Etwa 30 ausgewählte Marktstände, Vorführungen alter Handwerke und keltischen Lebens und viel Musik sorgen an den drei Tagen für ein buntes Treiben. Tage vorher sind die Mitglieder des Heimatvereins Bundenbach mit dem Aufbau, und danach mit dem Abbau beschäftigt. Das 35. Altburgfestival ist das wohl größte rheinland-pfälzische Irish-Folk-Festival, da heißt auch in diesem Jahr wieder: sieben hervorragende Bands an drei Tagen, mittelalterliche Spielleute und Gaukler, Keltenzeit zum Anfassen und Miterleben, ein großes Kinderprogramm, Guinness vom Fass, irischer und schottischer Whisky und eine tolle Feuershow. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt Baumstriezel, Langosch, Crêpe, Kaffeespezialitäten und Kuchen, Hanftaschen, Gegrilltes und Bratkartoffeln mit Quark.

i Auch das Stockbrotbacken macht vor allem Kindern Freude. Günter Weinsheimer (Archiv). Günter Weinsheimer

Am Freitag, 15. August, geht es um 17.30 Uhr los, mit der Eröffnung durch Bertholder, dem Erzähler. Danach folgen zwei Musikgruppen und um 23 Uhr eine grandiose Feuershow mit „Feuerplanet“. Am Sonntag, 16. August, ist ab 15 Uhr Einlass und Markteröffnung. Um 15.30 Uhr erfolgt der Einzug der Lagerleute. Im weiteren Verlauf gibt es viel Musik verschiedener Gruppen, und um 23 Uhr folgt die große Feuershow. Am Sonntag, 17. August, öffnet um 12 Uhr der Markt, und der Familientag beginnt. Danach folgt keltische Musik. Das Marktende ist gegen 18 Uhr vorgesehen.

Samstags und sonntags jeweils am Nachmittag wird ein buntes Kinderprogramm geboten: Schatztruhe, Schwerter, Schilde und Laternen gestalten, ein mittelalterliches Karussell dreht sich, Stockbrot backen, Dracheneier knacken und vieles mehr.

Kinder bis 15 Jahren haben freien Eintritt. Sonntags kostet der Eintritt nur für den Markt 5 Euro. Ansonsten kostet das Tagesticket 30 Euro und das Kombiticket 50 Euro.