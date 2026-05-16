PV-Freiflächen und Windräder In Birkenfeld soll ein Energiepark entstehen Niels Heudtlaß 16.05.2026, 11:00 Uhr

i Nahe des Dambacher Wegs (K4) zwischen Stefan Morsch Stiftung, Banjapark und Biogasanlage soll der Energiepark Birkenfeld entstehen. Reiner Drumm

Die Firma Telis Energie möchte auf dem Gebiet der Kreisstadt einen Energiepark mit einer PV-Freiflächenanlage und bis zu zwei Windrädern bauen. Der Stadtrat hat den Plänen noch nicht zugestimmt. So soll der Energiepark Birkenfeld aussehen.

Südwestlich von Birkenfeld, nahe der Stefan-Morsch-Stiftung und des Banjaparks, soll eine Freiflächenanlage für Photovoltaik (PV) in Kombination mit bis zu zwei Windrädern gebaut werden. So sieht es zumindest der Plan der Firma Telis Energie aus Berlin vor, den der Ökoenergieanbieter unter dem Namen „Energiepark Birkenfeld“ dem Stadtrat vorstellte.







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