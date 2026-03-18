Eiscafé Copacabana In Birkenfeld eröffnet Brasilianische Eisdiele Niels Heudtlaß 18.03.2026, 16:30 Uhr

i Mit dem Eiscafe Copacabana in Birkenfeld haben sich Leandro und Gabriela de Oliveira Elias ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Niels Heudtlaß

Das Eiscafé Copacabana in der Bahnhofsstraße 9 bietet italienisches Handwerk mit brasilianischem Einfluss. Mit dem Geschäft haben sich Gabriela und Leandro de Oliveira Elias ihren Traum erfüllt. Was die Brasilianer nach Birkenfeld gebracht hat:

Rot, weiß, grün, braun, orange – in allen Farben glänzen die Eissorten von Hanuta über Mascarpone mit Pistaziencreme bis Erdbeere hinter der Theke des neuen Eiscafés Copacabana in der Bahnhofsstraße 9 in Birkenfeld. „Wir stellen alle Eissorten, die wir anbieten, selbst her, frisch und jeden Tag, dabei setzen wir auf natürliche Produkte“, sagt Gabriela de Oliveira Elias, die gemeinsam mit ihrem Mann Leandro de Oliveira Elias das Eiscafé ...







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