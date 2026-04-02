Beratungs- und Bildungsangebot In Birkenfeld entsteht ein neues Familienzentrum Niels Heudtlaß 02.04.2026, 09:00 Uhr

i Bildungs-, Beratungs- und Freizeitangebote für Familien will das neue Familienzentrum im Kreis Birkenfeld etablieren. Annette Riedl. picture alliance/dpa

Auf dem Gelände der Elisabeth-Stiftung werden aktuell die Räumlichkeiten fertiggestellt. Das Zentrum soll Familien im Kreis Birkenfeld im Alltag unterstützen. Dafür soll es Beratungs- und Bildungsangebote geben.

Auf dem Gelände der Elisabeth-Stiftung in Birkenfeld entsteht ein Familienzentrum. Das Familienzentrum ist Teil des Konzeptes „Clever Family“ des Kreises Birkenfeld. CleverFamily ist ein präventives Gesamtkonzept. Es umfasst die Bereiche Frühe Hilfen, Familienbildung und Kita-Sozialarbeit und soll zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur für Familien im Kreis beitragen.







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