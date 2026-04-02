Auf dem Gelände der Elisabeth-Stiftung werden aktuell die Räumlichkeiten fertiggestellt. Das Zentrum soll Familien im Kreis Birkenfeld im Alltag unterstützen. Dafür soll es Beratungs- und Bildungsangebote geben.
Lesezeit 2 Minuten
Auf dem Gelände der Elisabeth-Stiftung in Birkenfeld entsteht ein Familienzentrum. Das Familienzentrum ist Teil des Konzeptes „Clever Family“ des Kreises Birkenfeld. CleverFamily ist ein präventives Gesamtkonzept. Es umfasst die Bereiche Frühe Hilfen, Familienbildung und Kita-Sozialarbeit und soll zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur für Familien im Kreis beitragen.