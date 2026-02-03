Stimmung im Bürgersaal In Berglangenbach wird die Dorfhymne gefeiert 03.02.2026, 06:00 Uhr

i Der erste Auftritt der Berglangenbacher Gardemädchen auf der Bühne im Bürgersaal. Horst Schulz

Das hat gesessen! Fastnacht, kompakt an zwei Tagen hintereinander und das mit großem Erfolg. Wieder einmal haben die Berglangenbacher ihren Bürgersaal für vier Stunden in eine kunterbunte Narrhalla verwandelt.

Die kleine, aber fein herausgeputzte Saalfastnacht war eine gemütliche und kurzweilige Sitzung, die ganz traditionell von Bläsern des Musikvereins Bleibtreu, der in 2026 100 Jahre alt wird, begleitet wurde. Sie spielten mit ihren Instrumenten den Narrhallamarsch jeweils zum Ein- und Ausmarsch der Programmteilnehmer.







Artikel teilen

Artikel teilen