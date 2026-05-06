Bezüglich der Ankündigung der USA, 5000 Soldaten aus Europa abziehen zu wollen, ist man im Westrich-Städtchen optimistisch: Es wird gebaut, der Umzug der Special Forces ist im vollen Gang, und im Juli wird ein deutsch-amerikanisches Fest gefeiert.
Lesezeit 2 Minuten
In Deutschland geht die Angst um wegen der Ankündigung der US-Regierung, 5000 Soldaten aus Europa abziehen zu wollen – nicht so in Baumholder: Sowohl VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser wie auch Stadtbürgermeister Günther Jung sind fest davon überzeugt, dass dieser Kelch am Westrich-Städtchen vorbeigehen wird.