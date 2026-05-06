Rückzug von US-Soldaten In Baumholder ist man nach Trump-Drohung zuversichtlich Stefan Conradt 06.05.2026, 13:00 Uhr

i Die US-Garnison in Baumholder gleicht seit vielen Monaten einer großen Baustelle. Im Investitionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar ist auch das im Bau befindliche neue Hotel mit 172 Wohneinheiten enthalten. Leonhard Stibitz

Bezüglich der Ankündigung der USA, 5000 Soldaten aus Europa abziehen zu wollen, ist man im Westrich-Städtchen optimistisch: Es wird gebaut, der Umzug der Special Forces ist im vollen Gang, und im Juli wird ein deutsch-amerikanisches Fest gefeiert.

In Deutschland geht die Angst um wegen der Ankündigung der US-Regierung, 5000 Soldaten aus Europa abziehen zu wollen – nicht so in Baumholder: Sowohl VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser wie auch Stadtbürgermeister Günther Jung sind fest davon überzeugt, dass dieser Kelch am Westrich-Städtchen vorbeigehen wird.







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