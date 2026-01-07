Zukunft des Jugendzentrums „In Baumholder fühlt man sich nicht ernst genommen“ Sascha Saueressig 07.01.2026, 06:00 Uhr

i Yannick Simon ist für die SPD im VG- und Stadtrat in Baumholder. Er ärgert sich über den Umgang mit dem Jugendzentrum im Baumholder. M. Metzmacher/Archiv. Marion Metzmacher

Die Bewertungen Bernd Alsfassers im Zuge seines Jahresrück- und Ausblicks zur Zukunft des Jugendzentrums empfindet SPD-Ratsmitglied Yannick Simon als Aussitzen. Fragen zur künftigen Nutzung des Gebäudes könne die VG als Eigentümer nicht ignorieren.

Yannick Simon, für die SPD Mitglied im VG- und Stadtrat, ist nicht begeistert, wie die Zukunft des Jugendzentrums gesehen wird. In einer Reaktion zum Artikel über die Zukunft des Jugendzentrums in Baumholder beklagt Simon, wie wenig Engagement die Verbandsgemeinde seit Jahren zeigt: „Statt endlich Verantwortung zu übernehmen und das Jugendzentrum zukunftsfähig aufzustellen, zieht sich die Verwaltung unter Führung von VG-Bürgermeister Bernd ...







