In Alschert gibt es jetzt das Miss Torty

250 Sitzplätze und an die 50 weitere Gäste drängten sich in die VfL-Halle im Stadtteil Algenrodt, um die Prunksitzung mitzuerleben. Es war eine Premiere für die neue Garde, aber auch die Nachbarn aus Mackenrodt und Oberbrombach unterstützten.

Bereits lange Zeit vor dem Einlass drängten sich die ersten Narren in der Gaststätte und nutzten die Happy Hour vor 19.11 Uhr, um sich in Stimmung zu bringen. DJ Daniel heizte dem närrischen Publikum ordentlich ein. „Wenn du um 19:30 Uhr den Saal voll hast, und die Leute schunkeln schon, dann hast du doch alles richtig gemacht“, erklärte Präsident Markus Metzger in seiner Begrüßungsrede als es um 20.11 Uhr dann hieß: „Helau! Bei de Rämm dehämm.“ Markus Metzger, Elke Märker, Andreas Märker, Werner Hofrath, Jürgen Otto, Anna-Lena Gaß und Miriam Brenner marschierten als Elferrat mit den AKG Gardemääd pünktlich durch das Publikum in Richtung Bühne und begrüßte die Narrenschar in der bunt geschmückten VfL-Turnhalle. Mit knapp 300 Teilnehmern war die Halle voll besetzt und zahlreiche Besucher drängten sich zusätzlich noch an den Stehtischen.

Die Gardemääd Anna-Lena Kron, Janina Hoffmeister, Marie-Christine Laude, Michelle Wettmann und Rebecca Raßweiler boten dann erneut einen prächtigen Gardetanz. Metzger erläuterte, dass die Garde seit diesem Jahr zur AKG gehören: „Alschert hat endlich wieder eine eigene Garde!“ Dafür gab es vom Publikum viel Beifall. Danach kamen Werner Hofrath und Elke Märker als der Ehn unn die Anna zu einem Zwiegespräch auf die Bühne. Die beiden Mitglieder des Elferats berichteten von ehelichen Problemen und dem täglichen Miteinander. Auch waren die beiden wieder einmal auf Wohnungssuche. Der Vortrag wurde super angenommen.

i Sitzungspräsident Markus Metzger präsentierte sich als unter anderem Feuerwehrmann. Fotostudio Hosser. Foto Hosser

Mit den Incredible Steps waren 15 jungen Tänzerinnen und ein Tänzer vom TuS Oberbrombach auf der Bühne. Mit dem Thema „Disco“ wussten die Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren zu gefallen und sorgten für Begeisterungsstürme. Dann rauchte es auf der Bühne und Sitzungspräsident Jürgen Metzger stürmte als Feuerwehrmann auf die Bühne, um in Reimform dem sich entfachenden närrischen Feuer entgegenzutreten. Mit großer Routine und gezielten Pointen lieferte er wieder einmal eine überragende Büttenrede.

Als Feierbiester boten sieben Frauen aus Algenrodt eine sportliche Tanzeinlage. Waren sie im Vorjahr noch als Wasserfontänen unterwegs, starteten sie nun mit ihrem Aerobictanz eine neue Sparte beim VfL. Frei nach dem Motto: „In Idar gibt es das Miss Sporty, in Alschert haben wir jetzt das Miss Torty.“ Als Stammtischbrüder wussten dann Markus Metzger und Ralf Schäfer Neuigkeiten aus’m Ort zu berichten. Als Zaungast hatten Sie dieses Mal mit Zensi (Lukas Dahm) eine neue Bedienung dabei und wussten manchen Spott über sich, aber auch andere zu verbreiten. Mit ihrem Vortrag gehen die beiden nicht umsonst in jeder Session auf Tour. Heuer sind sie auf sieben weiteren Sitzungen dabei. Und auch das heimische Publikum honorierte diesen gelungenen Vortrag mit Beifallsstürmen.

Die Nohweg-Määd kamen mit ihrer Call-Center Agentur auf die Bühne und berichteten über die Anrufer des vergangenen Jahres. Ob Vorlieben oder Wünsche der Anrufer, die Määd skizzierten Skuriles. So wurden sie wieder mit einer Sex Hotline angekündigt und berichteten Schlüpfriges. Aus Mackenrodt kamen die Maggada Sektflöten mit ihrer Tanzvorstellung zum Thema „Trolls“ von Disney. Ohne eine Zugabe konnten sie nicht von der Bühne. Mit Hochstühlchen im Schlepptau trippelten dann zwei Rotzlöffel auf die Bühne. Marcel Eifler und Florian Frühauf nahmen in ihren Hochstühlen Platz und berichten, was sie so als Rotzlöffel miterlebten. Erwachsenenthemen werden offen und frei besprochen und sorgen sie für manchen Lacher.

i Beste Stimmung herrschte bei der Kappensitzung in Algenrodt nicht nur an den voll besetzten Tischen. Fotostudio Hosser. Foto Hosser

Die Tipsy Steps vom TuS Oberbrombach präsentierten anschließend einen perfekt einstudierten Tanz. Die zehn Frauen aus Oberbrombach waren erstmals auf der Bühne in Alschert, aber sind auf vielen weiteren Fastnachtssitzungen zu sehen. Eine Zugabe durfte nicht fehlen und die Menge tobte. Ein weiteren Gastauftritt aus Maggada brachte das Männerballett der befreundeten Korporation dar: Die akrobatischen Leistungen der Männer kamen beim Publikum sehr gut an. Die Leute klatschen, grölten und tanzten im Publikum zur Musik aus Mackenrodt mit. Auch hier ging es nicht ohne Zugabe weiter. Die Rämm, die Alten Herren VfL, starteten dann ins Finale der Sitzung. Sie zeigten mit einem Best-of der Playback-Show, wie man die Stimmung auf den Höhepunkt bringt. Es hielt die Leute nicht auf den Sitzen, der ganze Saal feierte diesen Auftritt. Danach kamen noch einmal alle der 85 Akteure für das Abschlusslied auf die Bühne und es wurde gemeinsam zu „An Tagen wie diesen“ geschunkelt und gesungen, während sich bunte Luftballons im Saal verteilten und auf der Bühne die Konfettikanonen gezündet wurden.

„Es war wieder ein toller Abend. Es hat auch in diesem Jahr wieder viel Spaß gemacht. Die Zeit verging wieder so schnell“, berichtete Sitzungspräsident Markus Metzger. Musikalisch wurde der Abend von DJ Daniel unterstützt, der auch noch weiter für Stimmung sorgte, während bis tief in die Nacht weitergefeiert wurde.