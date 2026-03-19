Wahl am 22. März In Achtelsbach wird der Ortsbürgermeister gewählt Niels Heudtlaß 19.03.2026, 17:10 Uhr

i Der bisherige Erste Beigeordnete Thorsten Sauerwein hatte ab Juni 2025 die Verwaltung in Achtelsbach kommisarisch übernommen - nun steht er als Ortsbürgermeister zur Wahl. Thorsten Sauerwein

Für die Achtelsbacher steht am Sonntag neben der Landtagswahl auch eine Ortsbürgermeisterwahl an. Zur Wahl steht der bisherige Erste Beigeordnete Thorsten Sauerwein. Der 44-Jährige sieht keine Probleme, aber zahlreiche Chancen, etwas zu verbessern.

In Achtelsbach steht am Sonntag, 22. März, nicht nur die Landtagswahl an, auch ein neuer Ortsbürgermeister wird in der Gemeinde gewählt. Dabei ist der Wahlzettel aber um einiges kürzer als der bei der Wahl des neuen Landtags in Mainz. Für das Amt des Ortsbürgermeisters wirbt nur ein Kandidat um die Stimmen der Achtelsbacher – der bisherige Erste Beigeordnete der Gemeinde Thorsten Sauerwein.







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