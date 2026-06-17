Goldener Engel in Baumholder Impressionen vom Urlaub bis hin zur Politik 17.06.2026, 18:00 Uhr

i Im vergangenen Jahr hat Helmut Schmid das Bild Teide geschaffen. Es ist neben anderen Bildern, Fotos und Kunstwerken in der Ausstellung des Kunstvereins Obere Nahe ab 26. Juni im Goldenen Engel zu sehen. Helmut Schmid

Die Mitglieder des Kunstvereins Obere Nahe präsentieren ab 26. Juni verschiedenster Arbeiten aus der jüngsten Schaffensperiode: Von Zeichnungen über Aquarelle, Acryl- und Ölmalerei bis hin zu Fotografien und plastischen Arbeiten reicht die Palette.

Die Vernissage für die nächste Ausstellung des Kunstvereins Obere Nahe öffnet am Freitag, 26. Juni, im Kulturzentrum Goldener Engel in Baumholder. Ab 18 Uhr wird der Vorsitzende des Kunstvereins, Helmut Schmid, in die Ausstellung einführen.Für diese Ausstellung gibt es keine thematische Überschrift, sondern die Aussteller zeigen neue Arbeiten, die in den beiden letzten Jahren entstanden sind, die vorher noch nicht bei anderen Ausstellungen zu ...







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