Immer nah an den Bedürfnissen der Soldaten dran

Der ranghöchste Unteroffizier der 16th Sustainment Brigade, Command Sergeant Major Jason Towns, hat seine Aufgaben kurz vor Weihnachten an seinen Nachfolger CSM Jimmy Ingram übergeben. Auch VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser nahm an der Zeremonie teil.
Ein wichtiger Personalwechsel ist bei der 16th Sustainment Brigade, der größten in Baumholder stationierten US-Einheit erfolgt: Command Sergeant Major (CSM) Jason Towns, der ranghöchste Unteroffizier der „Knights Brigade“, wurde in der Hall of Champions von CSM Jimmy Ingram abgelöst.