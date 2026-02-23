Telefonbetrug ist zu einem weitverbreiteten Kriminalitätsphänomen geworden. Dabei nutzen Betrüger geschickt verschiedene Taktiken. Mit den gravierenden Folgen für Betroffene wird die Schuldnerberatungsstelle in Idar-Oberstein zunehmend konfrontiert.
Immer wieder hört man von Betrugsmaschen, mit denen Kriminelle versuchen, an Geld zu kommen. Der sogenannte Enkel-Trick ist mittlerweile vielen Menschen bekannt. Die gemeinsame Schuldnerberatungsstelle des Kirchenkreises und Nationalpark-Landkreises beobachtet allerdings eine deutliche Zunahme von Betrügereien am Telefon.