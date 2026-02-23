Schuldnerberatung warnt Immer mehr Telefonbetrug-Opfer in Idar-Oberstein Vera Müller 23.02.2026, 09:00 Uhr

i Die Schuldnerberatung registriert eine Zunahme von Betrügereien über Telefon. Die Scham der Betroffenen ist häufig groß. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Telefonbetrug ist zu einem weitverbreiteten Kriminalitätsphänomen geworden. Dabei nutzen Betrüger geschickt verschiedene Taktiken. Mit den gravierenden Folgen für Betroffene wird die Schuldnerberatungsstelle in Idar-Oberstein zunehmend konfrontiert.

Immer wieder hört man von Betrugsmaschen, mit denen Kriminelle versuchen, an Geld zu kommen. Der sogenannte Enkel-Trick ist mittlerweile vielen Menschen bekannt. Die gemeinsame Schuldnerberatungsstelle des Kirchenkreises und Nationalpark-Landkreises beobachtet allerdings eine deutliche Zunahme von Betrügereien am Telefon.







