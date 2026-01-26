Wenn 90-Jährige fitter als manch deutlich Jüngere sind, dann haben sie vermutlich ein Leben lang Sport getrieben. Im Idarer TV, der fitte 90-jährige Mitglieder hat, ist das möglich. Unsere Zeitung stellte die großen Vereine der Stadt vor.
Vielseitig, modern, gesellig: Verein ist mehr als Sport. So wirbt der Idarer TV, einer der größten Vereine im Kreis Birkenfeld. 120 Sportangebote hält der ITV vor. Zurzeit sind 1530 Mitglieder Teil der ITV-Familie, darunter 603 Kinder und Jugendliche, 906 Frauen und 624 Männer.