Romo-Zug in Sien Immer gute Laune - auch wenn es schüttet... 16.02.2026, 15:45 Uhr

i Den Anfang machte wie immer der Hublader mit dem Motto des Siener Zuges: Gute Laune - auch wenn es schüttet... Andrea Brand

Der Romo-Zug in Sien trotzte dem garstigen Wetter. Auch wenn es regnete und stürmte: Am Motto wurde beinhart festgehalten...

Schon zu Beginn des Siener Rosenmontagszugs war das Motto klar zu erkennen: „Vorne gute Laune, hinten gute Laune“, war am Hublader zu lesen, und genau so war es. Es regnete zwar in Strömen, trotzdem standen viele Leute am Straßenrand. Dicht an dicht unter Schirmen und Kapuzen warteten sie gut gelaunt darauf, dass der bunte Tross vorbeizog.







