Imker informiert über die Asiatische Hornisse im Kreis

Der Vorsitzendende des Kreisimkerverbands, Mark Marquis, referierte in Göttschied auf Einladung des Ortsverbands der Grünen Idar-Oberstein/Herrstein-Rhaunen über die zunehmende Ausbreitung der Asiatischen Hornisse.
Es war eine gut besuchte Veranstaltung, zu der der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen eingeladen hatte: Mark Marquis, Vorsitzender des Kreisimkerverbandes, berichtete über den Sachstand zur Asiatischen Hornisse im Kreis Birkenfeld. Das interessierte nicht nur Imker im Vereinsheim des Heimat- und Wandervereins Göttschied.