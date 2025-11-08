Grüne luden nach Göttschied Imker informiert über die Asiatische Hornisse im Kreis Thomas Brodbeck 08.11.2025, 06:00 Uhr

i Asiatische Hornissen auf ihrem Nest. Boris Roessler/dpa. picture alliance/dpa

Der Vorsitzendende des Kreisimkerverbands, Mark Marquis, referierte in Göttschied auf Einladung des Ortsverbands der Grünen Idar-Oberstein/Herrstein-Rhaunen über die zunehmende Ausbreitung der Asiatischen Hornisse.

Es war eine gut besuchte Veranstaltung, zu der der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen eingeladen hatte: Mark Marquis, Vorsitzender des Kreisimkerverbandes, berichtete über den Sachstand zur Asiatischen Hornisse im Kreis Birkenfeld. Das interessierte nicht nur Imker im Vereinsheim des Heimat- und Wandervereins Göttschied.







Artikel teilen

Artikel teilen