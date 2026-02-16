Fastnacht in Niederwörresbach: Im Werzbacher Märchenbuch errötet sogar Frau Holle
Fastnacht in Niederwörresbach
Im Werzbacher Märchenbuch errötet sogar Frau Holle
Zwischen Kreuzworträtsel, Dorfklatsch und sehr offenen Einblicken ins Liebesleben: Bei der Fastnacht in Niederwörresbach blieb kein Auge trocken.
Lesezeit 2 Minuten
Punkt 20,11 Uhr schlug am Fasnachtssamstag die märchenhafte Stunde in der Mehrzweckhalle Niederwörresbach. Unter dem Motto „Werzbacher Märchenbuch“ verwandelte sich der Saal in eine Welt voller Zwerge, Rotkäppchen, Schlümpfe und Prinzessinnen – und das nicht nur im Publikum.