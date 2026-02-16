Fastnacht in Niederwörresbach Im Werzbacher Märchenbuch errötet sogar Frau Holle 16.02.2026, 14:11 Uhr

i Zwerge, Rotkäppchen, Schlümpfe und Prinzessinnen tummelten sich bei der Saalfastnacht in Niederwörresbachauf der Bühne. Julia Haag

Zwischen Kreuzworträtsel, Dorfklatsch und sehr offenen Einblicken ins Liebesleben: Bei der Fastnacht in Niederwörresbach blieb kein Auge trocken.

Punkt 20,11 Uhr schlug am Fasnachtssamstag die märchenhafte Stunde in der Mehrzweckhalle Niederwörresbach. Unter dem Motto „Werzbacher Märchenbuch“ verwandelte sich der Saal in eine Welt voller Zwerge, Rotkäppchen, Schlümpfe und Prinzessinnen – und das nicht nur im Publikum.







Artikel teilen

Artikel teilen