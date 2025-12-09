LBM gibt Auskunft Im Sommer soll Straßenausbau an Hunsrückspange beginnen Stefan Conradt 09.12.2025, 08:00 Uhr

i Beobachter der Baustelle Hunsrückspangenbrücke bei Rhaunen haben in diesem Jahr des öfteren Stillstand festgestellt. Das sorgt für Skepsis, ob der seit langem geplante Lückenschluss der L190 bis Herrstein noch realisiert wird. Reiner Drumm. Rd

An der Hunsrückspangenbrücke unweit von Rhaunen sorgt das Bautempo weiter für Diskussionsstoff und Skepsis. Ob es noch etwas wird mit dem geplanten Lückenschluss der L190 bis Herrsteinß Vom LBM gibt es dazu nun beruhigende Nachrichten.

Seit drei Jahren wird an der Ortsumgehung Rhaunen gebaut, einem maßgeblichen Teil der Baumaßnahme L190/neu, umgangssprachlich „Hunsrückspange“ genannt, mittels der der Verkehrsfluss zwischen der Hunsrückhöhenstraße (B327) bei Morbach, der B50 neu mit dem Hochmoselübergang und Flughafen Hahn sowie im Süden der B41 bei Idar-Oberstein nachhaltig verbessert werden soll.







