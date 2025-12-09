Im Sommer soll Straßenausbau an Hunsrückspange beginnen

An der Hunsrückspangenbrücke unweit von Rhaunen sorgt das Bautempo weiter für Diskussionsstoff und Skepsis. Ob es noch etwas wird mit dem geplanten Lückenschluss der L190 bis Herrsteinß Vom LBM gibt es dazu nun beruhigende Nachrichten.
Seit drei Jahren wird an der Ortsumgehung Rhaunen gebaut, einem maßgeblichen Teil der Baumaßnahme L190/neu, umgangssprachlich „Hunsrückspange“ genannt, mittels der der Verkehrsfluss zwischen der Hunsrückhöhenstraße (B327) bei Morbach, der B50 neu mit dem Hochmoselübergang und Flughafen Hahn sowie im Süden der B41 bei Idar-Oberstein nachhaltig verbessert werden soll.