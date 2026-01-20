Eröffnung in Schwollen Im Schwollbachhof kann’s endlich losgehen Stefan Conradt 20.01.2026, 09:00 Uhr

Auch wenn die Kinder und Enkel mittlerweile in ganz Deutschland verstreut sind: Im Schwollbachhof in Schwollen wird die Familientradition fortgeführt, das neue Hotel ist am Start.

Mit Klein-Alma im Arm von Mama Louisa war auch die mittlerweile achte Generation der Familie Manz dabei, als am Samstag der Schwollbachhof offiziell eröffnet wurde. Das neue Frühstücks-Hotel in Schwollen steht dort, wo die Familie im Jahre 1840 eine Mühle erbaute, deren Fachwerk heute noch steht und in das neue Hotelensemble eingeflossen ist.







