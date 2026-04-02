Gebäude in Idar mit Geschichte Im Römerhaus ist die Zeit stehengeblieben Stefan Conradt 02.04.2026, 13:12 Uhr

i Die Schmuckkünstler Levan Jishkariani und Tatjana Giorgadse nutzen die Werkbänke im Römerhaus und auch die Transmission, die nach wie vor funktioniert, für ihre Arbeit. Stefan Conradt

Es scheint so, als ob die Zeit stehengeblieben ist: Wenn man das Römerhaus in der Wingertstraße in Idar betritt, wird man in die Anfangszeit der Ausbildung in den den Edelsteinberufen zurückversetzt – und mit modernem Schmuck konfrontiert.

Ganz so alt, wie es der Name vermuten lässt, ist das „Römerhaus“ in der Wingertstraße (oder im Wingertchen, wie die Idarer sagen) nicht. Der imposante Backsteinbau in der verwinkelten Nebenstraße oberhalb der Bismarckstaße geht natürlich nicht zurück auf die Römer, sondern ist benannt nach seinem langjährigen Besitzer Wolfram Römer.







Artikel teilen

Artikel teilen