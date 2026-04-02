Es scheint so, als ob die Zeit stehengeblieben ist: Wenn man das Römerhaus in der Wingertstraße in Idar betritt, wird man in die Anfangszeit der Ausbildung in den den Edelsteinberufen zurückversetzt – und mit modernem Schmuck konfrontiert.
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Ganz so alt, wie es der Name vermuten lässt, ist das „Römerhaus“ in der Wingertstraße (oder im Wingertchen, wie die Idarer sagen) nicht. Der imposante Backsteinbau in der verwinkelten Nebenstraße oberhalb der Bismarckstaße geht natürlich nicht zurück auf die Römer, sondern ist benannt nach seinem langjährigen Besitzer Wolfram Römer.