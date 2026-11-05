Bei der neuen Radwegsplanung, die der Kreis Birkenfeld bis 2040 nach Möglichkeit umsetzen will, steht der Alltagsradler im Fokus. Das heißt: Es geht darum schnelle Wege zur Arbeit, zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Bahnhöfen zu ermöglichen.
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Das Radverkehrskonzept für den Kreis Birkenfeld, erstellt vom Planungsbüro Via aus Köln, ist fertig. Der Kreistag hat der Planung bei nur zwei Gegenstimmen zugestimmt. Insgesamt 546 mögliche Maßnahmen, um das Radnetz im Nationalparklandkreis zu verbessern, hat das Planungsbüro erarbeitet.