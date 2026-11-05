Neue Radwege geplant
Im Kreis Birkenfeld soll das Fahrrad zum Alltag werden
Mehr Radwege für den Kreis Birkenfeld, die auch im Alltag auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule, den schnellsten Weg bieten – d
Mehr Radwege für den Kreis Birkenfeld, die auch im Alltag auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule, den schnellsten Weg bieten – das soll das neue Radnetz ermöglichen.
Christoph Schmidt. picture alliance/dpa

Bei der neuen Radwegsplanung, die der Kreis Birkenfeld bis 2040 nach Möglichkeit umsetzen will, steht der Alltagsradler im Fokus. Das heißt: Es geht darum schnelle Wege zur Arbeit, zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Bahnhöfen zu ermöglichen. 

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Das Radverkehrskonzept für den Kreis Birkenfeld, erstellt vom Planungsbüro Via aus Köln, ist fertig. Der Kreistag hat der Planung bei nur zwei Gegenstimmen zugestimmt. Insgesamt 546 mögliche Maßnahmen, um das Radnetz im Nationalparklandkreis zu verbessern, hat das Planungsbüro erarbeitet.
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