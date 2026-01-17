Orange Days kamen gut an Im Kreis Birkenfeld kleine feministische Feuer gelegt Vera Müller 17.01.2026, 17:00 Uhr

i Aufgespannte Regenschirme, leere Schuhe, eine Bank und zwei Fahnen mit klarer Botschaft: Zum Auftakt der "Orange Days" wurde im November 2025 ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen gesetzt. So soll es auch 2026 sein. Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Ein guter Start, aber durchaus noch ausbaufähig: So fällt die Bilanz zu den Orange Days gegen Gewalt an Frauen im Kreis Birkenfeld aus. Auch einen Ausblick gab es bei einem Austausch in der Kreisverwaltung.

Nein zu Gewalt an Frauen, Femizide stoppen, den Bestandsschutz von Frauenunterstützungseinrichtungen sichern: Die Botschaften sind zeitlos aktuell, und nach den Orange Days ist vor den Orange Days. Das wurde bei einem Bilanz- und Ausblickgespräch in der Kreisverwaltung deutlich.







Artikel teilen

Artikel teilen