Feuerwehr ist zur Stelle Im Klinikum Idar-Oberstein hat Dämmmaterial gebrannt Christian Schulz 07.03.2026, 19:06 Uhr

i Brennendes Dämmmaterial hinter einer Fassade im Bereich der Endoskopie sorgte für einen Feuerwehreinsatz im Klinikum in Göttschied. Fotostudio Hosser. Hosser

Wo eigentlich Endoskopien stattfinden, ist am Samstag, 7. März, Dämmmaterial in Brand geraten. Ein aufmerksamer Mitarbeiter hat die Feuerwehr alarmiert und selbst begonnen zu löschen. Damit konnte Schlimmeres verhindert werden.

Zu einem Brand im Klinikum Idar-Oberstein ist am Samstag, 7. März, die Feuerwehr gerufen worden. Um kurz nach 13 Uhr kam das Stichwort „Brand-Meldeanlagen-Alarm“. Auf einer Station, in der sich normalerweise die Endoskopie befindet, war Dämmmaterial hinter einer Fassadenverkleidung in Brand geraten.







