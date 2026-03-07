Wo eigentlich Endoskopien stattfinden, ist am Samstag, 7. März, Dämmmaterial in Brand geraten. Ein aufmerksamer Mitarbeiter hat die Feuerwehr alarmiert und selbst begonnen zu löschen. Damit konnte Schlimmeres verhindert werden.
Zu einem Brand im Klinikum Idar-Oberstein ist am Samstag, 7. März, die Feuerwehr gerufen worden. Um kurz nach 13 Uhr kam das Stichwort „Brand-Meldeanlagen-Alarm“. Auf einer Station, in der sich normalerweise die Endoskopie befindet, war Dämmmaterial hinter einer Fassadenverkleidung in Brand geraten.