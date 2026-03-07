Feuerwehr ist zur Stelle
Brennendes Dämmmaterial hinter einer Fassade im Bereich der Endoskopie sorgte für einen Feuerwehreinsatz im Klinikum in Göttschied.
Wo eigentlich Endoskopien stattfinden, ist am Samstag, 7. März, Dämmmaterial in Brand geraten. Ein aufmerksamer Mitarbeiter hat die Feuerwehr alarmiert und selbst begonnen zu löschen. Damit konnte Schlimmeres verhindert werden.

Zu einem Brand im Klinikum Idar-Oberstein ist am Samstag, 7. März, die Feuerwehr gerufen worden. Um kurz nach 13 Uhr kam das Stichwort „Brand-Meldeanlagen-Alarm“. Auf einer Station, in der sich normalerweise die Endoskopie befindet, war Dämmmaterial hinter einer Fassadenverkleidung in Brand geraten.

