Heiraten in Idar-Oberstein
Im Hotel Kristall sollen Brautpaare ihr Glück finden
Ein Open Wedding Day im Berghotel Kristall soll Inspirationen für den womöglich schönsten Tag im Leben liefern.
Ein Open Wedding Day im Berghotel Kristall soll Inspirationen für den womöglich schönsten Tag im Leben liefern.
Silas Stein/dpa

Wer heiratet, macht sich eine Menge Gedanken: Es soll perfekt werden. Inspiration gibt es im Berghotel Kristall in Idar-Oberstein. Dort wird ein Open Wedding Day veranstaltet. 

Lesezeit 1 Minute
Im Berghotel Kristall wird am Freitag, 6. November, ab 17 Uhr ein Open Wedding Day veranstaltet. „Zu diesem Abend laden wir alle interessierten Hochzeitspaare, aber auch andere Interessierte, herzlich dazu ein, unser Haus als Veranstaltungs- und Hochzeitslocation kennenzulernen und sich inspirieren zu lassen“, erläutert Inhaber Maximilian Stauch.
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