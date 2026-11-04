Wer heiratet, macht sich eine Menge Gedanken: Es soll perfekt werden. Inspiration gibt es im Berghotel Kristall in Idar-Oberstein. Dort wird ein Open Wedding Day veranstaltet.
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Im Berghotel Kristall wird am Freitag, 6. November, ab 17 Uhr ein Open Wedding Day veranstaltet. „Zu diesem Abend laden wir alle interessierten Hochzeitspaare, aber auch andere Interessierte, herzlich dazu ein, unser Haus als Veranstaltungs- und Hochzeitslocation kennenzulernen und sich inspirieren zu lassen“, erläutert Inhaber Maximilian Stauch.