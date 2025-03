Im Oktober des vergangenen Jahres eröffnete Hanna Herzog in der Obersteiner Fußgängerzone ihren Laden „Gerdas – alles handgemacht“. Das „Gerdas“ ist aber mehr als nur ein Laden für liebevoll gefertigte Produkte. Neben handgefertigtem Schmuck, dekorativen Holzarbeiten, Musselintüchern, Halstüchern in allen Größen, Baby- und Kleinkindkleidung, Grußkarten, Parfüm, Honigprodukten und ostafrikanischem Kunsthandwerk und Merchandiseprodukten bietet das „Gerdas“ auch eine Plattform für regionale Gewerbetreibende. Nun soll der Laden noch mehr Menschen anziehen – mit einigen spannenden Veranstaltungen.

Am Freitag, 28. März, 18 bis 20 Uhr gibt es ein Honig-Tasting mit der Imkerei-Familie Roßbalson: Den Auftakt macht also ein süßer Genuss. Die Familie Roßbalson aus Kirschweiler präsentiert verschiedene Honigprodukte und gibt spannende Einblicke in die Welt der Bienen. Besucher erfahren, wie Honig entsteht, woran man hochwertige Produkte erkennt und natürlich darf auch probiert werden.

Duftendes Angebot

Ein duftendes Highlight erwartet die Gäste am 12. April, 14.30 Uhr. Sabrina Engers von FeliSa Design & Art aus Siesbach stellt eine Vielfalt an Parfümkreationen von Chogan vor – für Frauen, Männer, Kinder und Unisex-Düfte. Hier heißt es: Schnuppern, entdecken und den perfekten Duft finden.

Ein Blick in das Leben und Arbeiten in Ruanda bietet der Film „Colours we paint“am Freitag, 25. April, 18.30 Uhr, von Martin Boosfeld. In Kooperation mit dem Verein Geselle trifft Gazelle wird die beeindruckende Dokumentation gezeigt, die die Arbeit in einem sozialen Projekt in Ruanda – einem Land im Herzen Afrikas – vorstellt. Zuschauer erfahren, wie Geselle trifft Gazelle Leben verändert, Brücken baut und die Welt ein bisschen bunter macht.

Während der Veranstaltungen kann der gesamte Laden erkundet werden. Die vorgestellten Produkte sind natürlich ebenfalls käuflich zu erwerben. Das „Gerdas“ lädt dazu ein, Handgemachtes zu entdecken und dabei in gemütlicher Atmosphäre neue Eindrücke zu sammeln. Mit dieser Veranstaltungsreihe möchte Hanna Herzog die Obersteiner Fußgängerzone beleben und zeigen, dass Einkaufen auch ein Erlebnis sein kann.

Eine weitere Veränderung in der Obersteiner Fußgängerzone: Der Konsumgut-Laden ist Geschichte. Luisa Bernard (25 Jahre) und Michael Winter (30) übernehmen den Laden unter dem Namen „Maje“ (Café und Store) und wollen Mitte April eröffnen. Der Umbau beginnt in dieser Woche.