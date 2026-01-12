Fusion zu Saar-Westrich-Nahe Im Fokus steht die Ermittlung des Ist-Standes Sascha Saueressig 12.01.2026, 20:00 Uhr

i Die evangelische Kirche in Baumholder gehört seit 1. Januar zur fusionierten Kirchengemeinde Saar-Westrich-Nahe, zu der auch die Kirchengemeinden Pfeffelbach, Burg Lichtenberg und Wolfersweiler gehören. Benjamin Werle/Archiv. Benjamin Werle

Zum 1. Januar wurde die Fusion zur neuen evangelischen Kirchengemeinde Saar-Westrich-Nahe vollzogen. In der neuen Gemeinde sind nun vier Gemeinden vereint. Nur wollten die Wolfersweilerer bis zuletzt nicht mitmachen.

Zum 1. Januar 2026 sind die Kirchengemeinden Westrich-Nahe mit den Kirchengemeinden Wolfersweiler, Burg-Lichtenberg, Pfeffelbach in der neuen Kirchengemeinde Saar-Westrich-Nahe aufgegangen. Doch auch wenn diese Fusion über zwei Jahre in zahlreichen Sitzungen vorbereitet wurde, lief der Entscheidungsprozess schleppend.







