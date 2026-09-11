Bruce Willis’ Geburtshaus
Ilse Dreher: Erinnerungen an ein langes, bewegtes Leben
Schwiegersohn Günter, Tochter Doris und Idar-Obersteins Oberbürgermeister Frank Frühauf freuten sich mit dem Geburtstagskind, Il
Schwiegersohn Günter, Tochter Doris und Idar-Obersteins Oberbürgermeister Frank Frühauf freuten sich mit dem Geburtstagskind, Ilse Dreher, die an diesem Jahr ihr 101 Wiegenfest feiern durfte. An ihre einstigen Mieter, Marlene Willis und deren berühmten Sohn Bruce erinnert sie sich noch gut.
Leonhard Stibitz

Oberbürgermeister Frank Frühauf hat sich viel Zeit für Ilse Dreher genommen. Zum 101. Geburtstag überbringt er auch Glückwünsche des Ministerpräsidenten. Und Dreher schaut auch gern zurück auf ihr Leben, ab dem auch Bruce Willis einen Anteil hat.

Lesezeit 2 Minuten
Auch wenn der Körper nicht mehr so ganz mitmacht, wie sie das gern hätte, freute sich Ilse Dreher doch über den Besuch. An diesem Tag feierte sie ihren 101. Geburtstag und konnte dabei die persönlichen Glückwünsche von Oberbürgermeister Frank Frühauf entgegennehmen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren