Bruce Willis’ Geburtshaus Ilse Dreher: Erinnerungen an ein langes, bewegtes Leben Leonhard Stibitz 11.09.2026, 17:00 Uhr

i Schwiegersohn Günter, Tochter Doris und Idar-Obersteins Oberbürgermeister Frank Frühauf freuten sich mit dem Geburtstagskind, Ilse Dreher, die an diesem Jahr ihr 101 Wiegenfest feiern durfte. An ihre einstigen Mieter, Marlene Willis und deren berühmten Sohn Bruce erinnert sie sich noch gut. Leonhard Stibitz

Oberbürgermeister Frank Frühauf hat sich viel Zeit für Ilse Dreher genommen. Zum 101. Geburtstag überbringt er auch Glückwünsche des Ministerpräsidenten. Und Dreher schaut auch gern zurück auf ihr Leben, ab dem auch Bruce Willis einen Anteil hat.

Auch wenn der Körper nicht mehr so ganz mitmacht, wie sie das gern hätte, freute sich Ilse Dreher doch über den Besuch. An diesem Tag feierte sie ihren 101. Geburtstag und konnte dabei die persönlichen Glückwünsche von Oberbürgermeister Frank Frühauf entgegennehmen.







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