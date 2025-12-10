Illegale Fahrten kosten 50 Euro

Eine neunmonatige Leidenszeit endet für Anwohner, Pendler und vor allem für die abgeschnittenen Gewerbebetriebe: Die Tiefensteiner Straße ist ab Montag wieder befahrbar. Allerdings nur bis Fastnacht. Dann kehrt die Baustelle samt Vollsperrung zurück.
Lesezeit 1 Minute
Wie geplant haben am Dienstag die Asphaltierungsarbeiten in der Tiefensteiner Straße begonnen. Die waren bereits am Abend abgeschlossen, jetzt folgen laut Marco Schwarz, Chef der ausführenden Baufirma, noch einige Pflaster- und sonstige Feinarbeiten. Am kommenden Montag, 15.