Tiefensteiner Straße Illegale Fahrten kosten 50 Euro Stefan Conradt 10.12.2025, 12:00 Uhr

i Die Asphaltarbeiten in der Tiefensteiner Straße sind bereits erledigt. Es folgen noch ein paar Rest- und Pflasterarbeiten, bis die lange gesperrte Strecke am Montag wieder für den Verkehr freigegeben wird. Hosser

Eine neunmonatige Leidenszeit endet für Anwohner, Pendler und vor allem für die abgeschnittenen Gewerbebetriebe: Die Tiefensteiner Straße ist ab Montag wieder befahrbar. Allerdings nur bis Fastnacht. Dann kehrt die Baustelle samt Vollsperrung zurück.

Wie geplant haben am Dienstag die Asphaltierungsarbeiten in der Tiefensteiner Straße begonnen. Die waren bereits am Abend abgeschlossen, jetzt folgen laut Marco Schwarz, Chef der ausführenden Baufirma, noch einige Pflaster- und sonstige Feinarbeiten. Am kommenden Montag, 15.







