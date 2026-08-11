Kollegs Teutônia in Hettenrodt
„Iiberscheene“ Begegnung mit brasilianischen Klängen
Der Musikverein Hettenrodt um seinen Dirigenten Sascha Paulus stimmte auf das fünfte Gast-Konzert der Musikschule in Teutonia im
Der Musikverein Hettenrodt um seinen Dirigenten Sascha Paulus stimmte auf das fünfte Gast-Konzert der Musikschule in Teutonia im südlichen Bundesstaat Rio Grande do Sul in Brasilien ein.
Reiner Drumm

Die Musikschüler des Conjunto Instrumental do Colègio Teutônia sorgten bei ihrem Gastauftritt in Hettenrodt für beste Partystimmung. Im Zuge ihrer Europa-Tournee boten sie ein Konzert aus brasilianischem Bossa Nova und urdeutschen Liedern.

Lesezeit 2 Minuten
Nein, keine Burschenschaft, sondern ein Ensemble aus knapp 20, zum Teil sehr jungen Musikerinnen und Musikern aus Brasilien sind nach Hettenrodt gekommen. Hinter dem Namen Conjunto Instrumental do Colègio Teutônia stehen 35 Mitglieder der Musikschule in Teutonia im südlichen Bundesstaat Rio Grande do Sul in Brasilien.
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