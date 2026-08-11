Die Musikschüler des Conjunto Instrumental do Colègio Teutônia sorgten bei ihrem Gastauftritt in Hettenrodt für beste Partystimmung. Im Zuge ihrer Europa-Tournee boten sie ein Konzert aus brasilianischem Bossa Nova und urdeutschen Liedern.
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Nein, keine Burschenschaft, sondern ein Ensemble aus knapp 20, zum Teil sehr jungen Musikerinnen und Musikern aus Brasilien sind nach Hettenrodt gekommen. Hinter dem Namen Conjunto Instrumental do Colègio Teutônia stehen 35 Mitglieder der Musikschule in Teutonia im südlichen Bundesstaat Rio Grande do Sul in Brasilien.