Unternehmer müssen aufpassen IHK Idar-Oberstein warnt vor gefälschten Briefen Vera Müller 10.11.2026, 12:32 Uhr

i IHK-Hauptgeschäftsführer Arne Rössel und die IHK-Regionalgeschäftsführerin für den Landkreis Birkenfeld, Christina Schwardt, bei einem Besuch im Juli bei Oberbürgermeister Frank Frühauf (rechts). Schwardt warnt aktuell vor gefälschten Briefen, die angeblich von der IHK kommen. Stadtverwaltung/Michael Brill

Viele Anrufe von Unternehmern aus dem Kreis Birkenfeld erreichen aktuell IHK-Regionalgeschäftsführerin Christina Schwardt. Gefälschte Briefe, die wirken, als kämen sie von der IHK, sorgen für Aufregung und stellen eine Gefahr dar.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) warnt vor einer aktuellen Phishing-Kampagne, von der derzeit zahlreiche Unternehmen im Landkreis Birkenfeld betroffen sind. Die Betrüger versenden Briefe mit dem Logo der IHK, die den Eindruck erwecken, von der IHK zu stammen.







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