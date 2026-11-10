Viele Anrufe von Unternehmern aus dem Kreis Birkenfeld erreichen aktuell IHK-Regionalgeschäftsführerin Christina Schwardt. Gefälschte Briefe, die wirken, als kämen sie von der IHK, sorgen für Aufregung und stellen eine Gefahr dar.
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Die Industrie- und Handelskammer (IHK) warnt vor einer aktuellen Phishing-Kampagne, von der derzeit zahlreiche Unternehmen im Landkreis Birkenfeld betroffen sind. Die Betrüger versenden Briefe mit dem Logo der IHK, die den Eindruck erwecken, von der IHK zu stammen.