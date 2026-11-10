Unternehmer müssen aufpassen
IHK Idar-Oberstein warnt vor gefälschten Briefen
IHK-Hauptgeschäftsführer Arne Rössel und die IHK-Regionalgeschäftsführerin für den Landkreis Birkenfeld, Christina Schwardt, bei
IHK-Hauptgeschäftsführer Arne Rössel und die IHK-Regionalgeschäftsführerin für den Landkreis Birkenfeld, Christina Schwardt, bei einem Besuch im Juli bei Oberbürgermeister Frank Frühauf (rechts). Schwardt warnt aktuell vor gefälschten Briefen, die angeblich von der IHK kommen.
Stadtverwaltung/Michael Brill

Viele Anrufe von Unternehmern aus dem Kreis Birkenfeld erreichen aktuell IHK-Regionalgeschäftsführerin Christina Schwardt. Gefälschte Briefe, die wirken, als kämen sie von der IHK, sorgen für Aufregung und stellen eine Gefahr dar. 

Lesezeit 1 Minute
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) warnt vor einer aktuellen Phishing-Kampagne, von der derzeit zahlreiche Unternehmen im Landkreis Birkenfeld betroffen sind. Die Betrüger versenden Briefe mit dem Logo der IHK, die den Eindruck erwecken, von der IHK zu stammen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren