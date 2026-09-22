Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags der IG Metall haben Mitarbeiter der Light Mobility Solutions GmbH (LMS) in Idar-Oberstein gemeinsam ein Zeichen für die Zukunft der Automobilindustrie gesetzt.
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Angesichts der „koordinierten Angriffe der Arbeitgeber auf Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen in der Automobilindustrie“ – wie es wörtlich in einer Pressemitteilung heißt – hatte die IG Metall zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen. Daran beteiligten sich am Dienstag auch Mitarbeiter der Light Mobility Solutions GmbH (LMS) in Idar-Oberstein.