Kundgebung in Idar-Oberstein IG Metall fordert zukunftsfähige Automobilindustrie Peter Bleyer 22.09.2026, 17:23 Uhr

i Gemeinsam setzten die Mitarbeiter der Light Mobility Solutions GmbH (LMS) in Idar-Oberstein ein Zeichen. IG Metall Bad Kreuznach

Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags der IG Metall haben Mitarbeiter der Light Mobility Solutions GmbH (LMS) in Idar-Oberstein gemeinsam ein Zeichen für die Zukunft der Automobilindustrie gesetzt.

Angesichts der „koordinierten Angriffe der Arbeitgeber auf Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen in der Automobilindustrie“ – wie es wörtlich in einer Pressemitteilung heißt – hatte die IG Metall zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen. Daran beteiligten sich am Dienstag auch Mitarbeiter der Light Mobility Solutions GmbH (LMS) in Idar-Oberstein.







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