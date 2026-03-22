Vater und Sohn überwältigt
Idee aus Idar-Oberstein nun international im Fokus
Vater und Sohn sind ein Dream-Team. Die beiden freuen sich über den Erfolg ihres Systems, das Pflegedokumentation kinderleicht m
Vater und Sohn sind ein Dream-Team. Die beiden freuen sich über den Erfolg ihres Systems, das Pflegedokumentation kinderleicht macht.
Oliver Christian Freitag

Belächelt habe man ihn, sagt Oliver Freitag rückblickend. Und nun kommt alles anders: Nationale und internationale Interessenten wollen mehr über das von ihm und seinem 13-jährigen Sohn Julian entwickelte System erfahren. 

Lesezeit 2 Minuten
Das klingt selbstbewusst: „Wir haben ‚Made in Germany‘ von Idar-Oberstein aus smart definiert. Keine hohen Kosten, aber durch und durch funktional. Pflegesoftware-Anbieter sind auf uns aufmerksam geworden. Es läuft“, freuen sich Oliver Freitag und sein Sohn Julian (13 Jahre).

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