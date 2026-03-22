Belächelt habe man ihn, sagt Oliver Freitag rückblickend. Und nun kommt alles anders: Nationale und internationale Interessenten wollen mehr über das von ihm und seinem 13-jährigen Sohn Julian entwickelte System erfahren.
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Das klingt selbstbewusst: „Wir haben ‚Made in Germany‘ von Idar-Oberstein aus smart definiert. Keine hohen Kosten, aber durch und durch funktional. Pflegesoftware-Anbieter sind auf uns aufmerksam geworden. Es läuft“, freuen sich Oliver Freitag und sein Sohn Julian (13 Jahre).