Zwischenbilanz der Badesaison Idarwaldfreibad auf Rekordkurs: 50 Prozent mehr Gäste Peter Bleyer 04.08.2026, 11:00 Uhr

i Ab ins kühle Nass: Viele Menschen strömen angesichts der großen Hitze ins Freibad Idarwald nach Rhaunen. Reiner Drumm. Rd

Eine Hitzewelle jagt die nächste – da sehnen auch viele Menschen im Kreis Birkenfeld den Herbst herbei. Die Freibäder hingegen profitieren von den hochsommerlichen Temperaturen: Im Idarwaldfreibad in Rhaunen gehen die Besucherzahlen durch die Decke.

Rhaunen. Während die anhaltende Trockenheit zunehmend belastender für die heimische Natur wird, während Landwirte um ihre Ernten fürchten, während Flächenbrände schon fast an der Tagesordnung sind und während viele Menschen unter der starken Hitze ächzen, sind die hohen Temperaturen für die Badesaison ein Segen – wie im Idarwaldfreibad in Rhaunen.







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