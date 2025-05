Seit 50 Jahren schon gibt es das Waldfreibad Idarwald in Rhaunen. Es hat an Attraktivität nichts verloren – im Gegenteil. Auch in diesem Winter wurde wieder modernisiert.

Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete am Donnerstag das beheizte Waldfreibad Idarwald in Rhaunen seine 50. Saison. Zur Eröffnung begrüßten Werkleiter Markus Stumm (VG Herrstein-Rhaunen), Bademeister Viktor Dick und Rettungsschwimmer Volker Loch die ersten Gäste der neuen Badesaison.

Das idyllisch gelegene Freibad bietet seinen Besuchern neben einem Schwimm- und Sprungbecken auch ein separates Kinderplanschbecken mit zahlreichen Wasserspielen. Neu in diesem Jahr: Eine moderne Photovoltaikanlage mit 20 Kilowatt Leistung trägt zur umweltfreundlichen Beheizung über Wärmepumpen bei. Zusätzlich wurden neue Sitzbänke sowie eine mobile Umkleidekabine angeschafft.

i Das Waldfreibad „Idarwald“ bleibt ein besonderer Ort – ruhig gelegen, modern ausgestattet und persönlich geführt - ein Stück Lebensqualität für die gesamte Region. Sebastian Schmitt

Das Besondere am Waldfreibad ist nicht nur seine naturnahe Lage, sondern auch der familiäre Betrieb: Bademeister Viktor Dick, der in diesem Jahr sein 25. Dienstjubiläum feiert, ist ebenso wie die Kassiererin fest angestellt – sie werden unterstützt von engagierten ehrenamtlichen Rettungsschwimmern wie Volker Loch. Gemeinsam kümmern sie sich nicht nur um Sicherheit und Ordnung, sondern bilden auch neue Rettungsschwimmer aus und betreuen Kinder beim Schwimmabzeichen. „Der Respekt unter den Badegästen ist enorm. Besonders gegenüber den kleinen Kindern, die ihr Seepferdchen machen, wird große Rücksicht genommen“, berichtet Dick.

Der Höhepunkt der Saison wird das große Jubiläumsfest am 30. August sein. Ab 11 Uhr erwartet die Besucher dann ein buntes Programm mit Foodtrucks, Tombola, Musikauftritten und zahlreichen Spielen rund ums und im Wasser. Ein Infostand beleuchtet die 50-jährige Geschichte des Bades, das am 19. Juli 1975 in Betrieb ging und seitdem regelmäßig modernisiert wurde. Das Waldfreibad „Idarwald“ bleibt so ein besonderer Ort – ruhig gelegen, modern ausgestattet und persönlich geführt – ein Stück Lebensqualität für die gesamte Region.

Geöffnet ist das Freibad montags von 11 bis 19 Uhr, dienstags bis sonntags ab 9.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter gelten verkürzte Zeiten. Kassenschluss ist stets eine Stunde vor Badeschluss, letzter Einlass um 18 Uhr. Tageskarten gibt es ab 2,50 Euro, vergünstigte Feierabendtarife runden das Angebot ab.