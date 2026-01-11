Idars Fastnachter begrüßen das neue Jahr

Nach den ruhigen Tagen „zwischen den Jahren“ geht es bei den Fastnachtern weiter mit der doch kurzen Session. Das ist auch bei der IKG so, die am Freitag zum Neujahrsempfang in die Max-Hahn-Halle einlud.
Beim Neujahrsempfang der Idarer Karnevalsgesellschaft (IKG) wurde einmal mehr deutlich, welche Bedeutung der Verein für das närrische Brauchtum und das gesellschaftliche Leben der Region hat. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde die Veranstaltung mit dem vielfältigen Imagefilm der IKG eröffnet.