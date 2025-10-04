Sterne des Sports Idarer TV gewinnt Hauptpreis mit „Offener Turnhalle“ 04.10.2025, 12:00 Uhr

i Verleihung der "Sterne des Sports" in Bronze in Lautzenhausen: In der Mitte Annette Schnadthorst (Idarer TV), deren "Herzensprojekt" Offene Turnhalle die Jury überzeugte. Stefan Conradt

Viele Vereine müssen bei der Jugendarbeit, aber auch bei der Organisation der ehrenamtlichen Freiwilligendienste oder der Rekrutierung von Übungsleiter/innen neue Wege gehen. Da sind die „Sterne des Sports“ immer ein schöner Pool für gute Ideen.

Bei der Verleihung der „Sterne des Sports“ in Bronze gingen diesmal gleich drei Auszeichnungen in den Landkreis Birkenfeld. Das Projekt „Offene Turnhalle“ des Idarer TV gewann den Hauptpreis und damit 1500 Euro. „Das können wir gut gebrauchen. Damit ist ein weiteres Jahr gesichert“, freute sich Initiatorin Annette Schnadthorst bei der Preisverleihung im Hotel „My Place“ in Lautzenhausen.







