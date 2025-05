Wenn der Idarer TV zur Jahreshauptversammlung einlädt, steht stets auch ein bunter Reigen an Ehrungen an. So war es auch diesmal im Turnerheim.

Bei der Jahreshauptversammlung des Idarer TV begrüßte der 1. Vorsitzende Jürgen Klein rund 85 Mitglieder. Bei der traditionellen sportlichen Eröffnung der Veranstaltung entzückte die Zirkus-Gruppe unter der Leitung von Michael Herrmann mit ihren artistischen Vorführungen, welche mit großem Applaus honoriert wurden.

In seinem Jahresbericht blickte Klein auf das Jahr 2024 zurück, das mit vielen sportlichen und geselligen Veranstaltungen gefüllt war. Dabei verwies er sowohl auf traditionsreiche Events wie die Kinderweihnachtsfeier oder die Mitwirkung beim Bismarckturmfest als auch auf Sportliches wie das Beachvolleyballturnier, den Hochseilgarten, sieben Skifreizeiten, der wiederbelebten Wanderabteilung oder die Ausrichtung des Gaukinderturnfestes. Auf geselliger Ebene konnte über die Tanzparty, den Sommerausflug der Ehrenmitglieder und die Teilnahme am Adventsglühen berichtet werden. Auf neues Terrain begab sich der ITV mit der Durchführung eines Erste-Hilfe-Kurses für seine Übungsleiter und dem neu installierten Defibrillator, als auch auf innovative Angebote wie die „Offene Turnhalle“. Mit Stolz verwies Klein auch auf den neu gestalteten Kraftraum und etliche Sanierungsmaßnahmen rund um das Vereinsheim.

i Silberne Ehrennadeln gingen an (von links) Britta Pfeiffer, Siegfried Pokorny, Ramona und Oliver Zühlsdorf sowie Heike Euskirchen. Fotostudio Hosser. Hosser

Viele der Veranstaltungen, so Klein, werden ihre Fortführung finden. Er dankte den vielen Förderern und Helfern, „die mit ihrer Tatkraft neue und bewährte Ideen im Verein unterstützen und deren Umsetzung erst ermöglichen“. In seinem Überblick über die Abteilungen lobte der Vorsitzende auch die „ausgezeichnete Arbeit der vielen Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die Sport in dieser Vielfalt überhaupt erst möglich machen“. Zwar seien die Mitgliederzahlen mit 1565 zum Vorjahr leicht rückläufig, weiterhin ungebrochen hoch sei aber die Nachfrage im Kinder- und Jugendbereich, so Klein.

Erfreulicherweise habe man im Jahr 2024 einen neuen Pächter für das Vereinslokal gefunden, das sich unter dem Namen „Costa Rei“ gut etabliert habe und dem Verein hoffentlich lange erhalten bleiben werde.

Im anschließenden Kassenbericht legte Klein den anwesenden Mitgliedern detailliert die aktuelle finanzielle Situation des Vereins vor. Auch wenn derzeit noch genügend Rücklagen vorhanden seien und der Verein gesund dastehe, habe der Vorstand beschlossen, dass ab Januar 2026 die Mitgliedergebühren angehoben werden, um die allgemein steigenden Energie- und Mitarbeiterkosten auffangen zu können. Mit den neuen Beiträgen befände man sich im Vereinsvergleich immer noch auf der günstigen Seite, so Klein.

Die Versammlung entlastete den Vorstand nach dem Bericht der Kassenprüfer einstimmig. Sämtliche Ausschüsse sowie Abteilungsleiter wurden einstimmig in ihren Funktionen bestätigt. In der Nachwahl des Vorstandes wurde Anke Arnold einstimmig als Beisitzerin ins Amt gewählt.

i Sie sind seit 40 Jahren und länger Mitglieder des ITV. Fotostudio Hosser. Hosser

Auch in diesem Jahr konnten zahlreiche Treueehrungen verliehen werden. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Sylvia Buthut, Anne Greiff-Loehr, Bernd Ehrmann, Steffi Koch, Karin Kroker, Philipp Pechtel, Annegret Petry, Lucie Presser, Nicole Roth, Joachim Sieger sowie Lisa und Stefan Worst geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Stefan Georg, Lucia Klein, Kuno Kemmer, Freia Engel, Christian Horne, Martin Leyendecker, Herbert und Gertrud Müller, Hans-Otto Nagel, Thomas Schupp, Nicole Paulus, Hannelore Zang, Oliver Zühlsdorf, Franz Reischauer und Alexander Fischer ausgezeichnet.

i Langjährige Mitglieder mit 60 Jahren und mehr (von links) wurden geehrt: Sieglinde Schuster (70), Elke Krummenauer (65), Werner Leyser (75), Gerd Morschäuser (75) und Wolfgang Ritter (75). Fotostudio Hosser. Hosser

Bereits seit 50 Jahre sind Doris Gerber, Rolf Cullmann, Jörg Krummenauer sowie Klaus und Inge Petry Mitglied. Die Ehrenmitglieder Marianne Juchem und Elke Krummenauer wurden für 65-jährige Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet. Auf sogar 70 Jahre zurückblicken können Erika Klein, Sieglinde Schuster und Edith Weis. Für unvorstellbare 75 Jahre wurden Werner Leyer, Gerd Morschhäuser, Helga Ott sowie Wolfgang Ritter geehrt.

Für ihre wertvolle und treue Mitarbeit im Verein ehrte Jürgen Klein Ute Gall und Anke Arnold mit der Ehrennadel des ITV in Bronze. Die silberne Ehrennadel erhielten Ramona und Oliver Zühlsdorf, Heike Euskirchen, Britta Pfeiffer und Siegfried Pokorny. Die goldene Ehrennadel für besondere Leistungen erhielt Reiner Bender. Mit der seltenen Ehrennadel Gold mit Brillant wurde Marlene Schäfer ausgezeichnet. Für ihre 50-jährige Übungsleitertätigkeit wurde Katharina Feld zum Ehrenmitglied ernannt.

Auch sportlich betrachtet war das Jahr sehr erfolgreich. Jürgen Klein konnte über viele Erfolge und Leistungen berichten und etliche Athleten ehren. Die Schwimmer Philipp Hoffmann, Victor Pecere und Magnus Trautmann wurden für ihre Erfolge bei den Rheinland- und Bezirksmeisterschaften in mehreren Disziplinen ausgezeichnet. Die Geschwister Antonia und Felix Weber errangen mehrere vordere Platzierungen bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften in der Leichtathletik. Steffen und Klaus Uebel erliefen sich Meistertitel bei den rheinländischen Berglaufmeisterschaften.

i Alle geehrten Sportlerinnen und Sportler des ITV auf einen Blick Fotostudio Hosser. Hosser

Der Skifahrer Justus Cullmann siegte bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Slalom und im Riesenslalom. In den Bundeskader ihrer Altersklasse wurde die Handballerin Lotta Schmidt berufen und zählt somit zu der Top 20 im Land. Fast schon traditionell erzielte die Prellballmannschaft des ITV bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften eine Top-10- Platzierung.

Das Cheerleading Team „Little Maniacs“ feierte ihr Debüt mit dem Landesmeistertitel. Ihre älteren Kolleginnen sicherten sich den Titel in der Summer All Level Championship West. Das Team der „Blazing Fusion“ erkämpfte sich zum dritten Mal den Deutschen Meistertitel. Beim Ironman World-Championship in Nizza erzielte Triathletin Ulrike Conradt einen hervorragenden 74. Platz in ihrer Altersklasse.

i Die Bronzene Ehrennadel verlieh der 1. Vorsitzende Jürgen Klein an Andrej Popp, Anke Arnold und Ute Gall. Fotostudio Hosser. Hosser

Die Jahreshauptversammlung fand ihren gemütlichen Ausklang in der Vereinsgaststätte.