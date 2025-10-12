Rope-Skipperinnen beeindrucken Idarer Kasino-Gesellschaft von Akrobatik fasziniert Thomas Brodbeck 12.10.2025, 10:00 Uhr

i Es war eine höchst beeindruckenden Aufführung im Rope-Skipping in der Kasino-Gesellschaft. Mit dabei waren Uli Weinz, Präsident des Idar-Obersteiner Rotary Club und Beisitzer der Kasino-Gesellschaft (von links nach rechts), im Hintergrund Bernd Pohl, Ehrenvorsitzender und Geschäftsführer des TV-O Im Vordergrund die Teilnehmerinnen der Weltmeisterschaft in Japan: Paulina Ackermann Zoe Fuchs Marie Schupp Paula Schupp Katrin Rayan Maike Preus Thomas Brodbeck

Seile, die schneller sind als das Auge – und Sportlerinnen, die damit die Welt begeistern. Wie eine Veranstaltung der Idarer Kasino-Gesellschaft zur Bühne für Hochleistungs-Akrobatik wurde.

Wer bislang glaubte, die Sportart Rope-Skipping sei nur ein anspruchsvolleres Seilspringen, wurde am vergangenen Mittwoch in der Kasino-Gesellschaft Idar eines Besseren belehrt. Sieben Sportlerinnen des TV 1848 Oberstein e.V. präsentierten Hochleistung vom Feinsten und begeisterten das knappe Dutzend Besucher.







