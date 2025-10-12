Seile, die schneller sind als das Auge – und Sportlerinnen, die damit die Welt begeistern. Wie eine Veranstaltung der Idarer Kasino-Gesellschaft zur Bühne für Hochleistungs-Akrobatik wurde.
Wer bislang glaubte, die Sportart Rope-Skipping sei nur ein anspruchsvolleres Seilspringen, wurde am vergangenen Mittwoch in der Kasino-Gesellschaft Idar eines Besseren belehrt. Sieben Sportlerinnen des TV 1848 Oberstein e.V. präsentierten Hochleistung vom Feinsten und begeisterten das knappe Dutzend Besucher.