Kultur in Idar-Oberstein Idarer Karneval-Gesellschaft erhält kein Geld für Küche 16.11.2025, 09:00 Uhr

i Die IKG hatte einen Zuschussantrag für eine Küche gestellt. Der Antrag wurde abgelehnt, weil er die Richtlinien nicht erfüllt, so Kulturreferentin Annette Strohm. HOSSER. Hosser

Die Idar-Obersteiner Kulturvereine brauchen auf vielerlei Ebenen Unterstützung – auch finanziell vonseiten. Doch dafür gibt es Richtlinien, die erfüllt werden müssen.

Die Idarer Karneval-Gesellschaft (IKG) hat einen Zuschuss zur Neuanschaffung einer Küche beantragt. Die Kosten in Höhe von 12.700 Euro wurden belegt. Nach den Förderrichtlinien handele es sich bei der Neuanschaffung einer Küche weder um eine Baumaßnahme noch um einen möglichen Zuschuss gemäß der Richtlinien, wurde im Rahmen der jüngsten Sitzung des Idar-Obersteiner Kulturausschusses dargelegt.







